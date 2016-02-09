إفشال خطة إرهابية لتنفيذ هجمات انتحارية في أربيل

تمكّنت الفرق المشتركة التابعة للتحقيقات والعمليات في مجلس أمن إقليم كردستان، من افشال عملية انتحارية لإرهابيي تنظيم "داعش" واعتقال ثلاثة ارهابيين أرادوا تنفيذ عمليات ارهابية في اربيل.



ونشر بيان لمجلس الأمن في الإقليم، اعترافات أرفقها مع البيان، حيث "اعترف الارهابيون الثلاثة الذين تم اعتقالهم، وهم كل من حازم محمد داود منصور الجبوري، خلف اسماعيل خلف عبيد الجبوري، جنيد خالد بلاسم غضبان، من نازحي محافظة ديالى، بأنهم مع تنظيم داعش الارهابي، ونقلوا عن طريق الارهابي المدعو حازم محمد داوود منصور الجبوري، حزاما ناسفا وستة قنابل مطاطية من حدود منطقة سليمان بيك في كركوك، ومن ثم لأربيل، فيما تمّ اعداد الارهابي خلف اسماعيل خلف عبيد الجبوري لتنفيذ العملية المتفق عليها بتفجير الحزام الناسف والقنابل في أربيل".

وبحسب ما جاء في البيان، وفي اعترافات المجموعة التابعة لإرهابيي داعش، فان "الارهابي جنيد خالد بلاسم غضبان تم تكليفه لنقل نسيبه الانتحاري خلف اسماعيل للمكان المراد تفجيره"، مشيرا الى ان " قوات الأمن الكردية استطاعت افشال المخطط واعتقال الارهابيين والاستيلاء على الحزام الناسف والقنابل الستة".



