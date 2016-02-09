العراق: تحرير شرق الرمادي كاملاً من "داعش"

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة"، في بيان عاجل لها، اليوم الثلاثاء، عن تحرير كامل مناطق شرق الرمادي من "داعش".

وقالت القيادة إن التحرير تم على يد "القوات المسلحة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرق التاسعة والثامنة وشرطة الأنبار والحشد الشعبي".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت" إلى "تحرير مناطق شرقي الرمادي، وتحقيق التماس مع قوات فرقة الرد السريع، حيث تم تحرير مناطق السجارية، جويبة، حصيبة الشرقية، والمناطق المحيطة بها"، لافتا إلى أن "القوات تتقدم الآن بكل ثبات وعزيمة لمطاردة العدو المهزوم، كما تمكنت من فتح طريق الرمادي-بغداد المار عبر الخالدية".

وأكدت قيادة العمليات "تحقيق النصر وتحرير الرمادي بكل محاورها"، لافتة إلى "جهد القوات المسلحة في عمليات إخلاء المواطنين أثناء القتال".

وبينت أن "لتعاون المواطنين في تقديم المعلومات عن عصابات داعش وعناصرها أثرا كبيرا في تحقيق النصر".