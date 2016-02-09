علاوي: ما يتعرض له مسيحيو العراق عمل غير إنساني

أكد إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية، الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، أن الاضطهادات والانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون في العراق غير إنسانية، مطالبا الحكومة والسياسيين الى ضرورة الحفاظ على مكوّنات الشعب العراقي بكل طوائفه، بعيدا عن العنف والتوجّه الطائفي.



وأشار علاوي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، إلى ان " النداء الذي أطلقه بطريرك الكلدان في العراق والعالم، مؤخراً، لحماية أرواح المسيحيين وأموالهم ودورهم، توجها سليماً يلزم الحكومة القيام بواجباتها".



ودعا الأمين العام للوفاق الوطني، في التدوينة التي تابعتها "العربية. نت" الى "الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على وحدة الهوية الوطنية والانتماء العراقي، ونبذ العنف والطائفية وتسييس الدولة"، لافتا الى ان "ائتلاف الوطنية لن يدخر جهدا للوقوف مع المسيحيين حتى استرداد كامل حقوقهم".



وكان البطريرك ساكو قد وجّه نداء إلى المسؤولين الحكوميين والسياسيين والمرجعيات الدينية، قال فيه ان بيوت المسيحيين في الموصل تهدم مع معالمهم التاريخية، وفي بغداد هناك مجاميع واشخاص يستولون على بيوت المسيحيين وعقاراتهم ويزورون المستندات لان في ثقافتهم أملاك غير المسلمين حلال لهم.

