مقتل ما يسمى "المفتي الشرعي لداعش" شرق الرمادي

كشف رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار، علي داود، عن مقتل ما يسمى "المفتي الشرعي لتنظيم داعش" في جزيرة الخالدية شرق الرمادي.

وقال داود، في تصريح نشرته وكالة الأنبار نيوز المعنية بالشأن الأنباري، إن "طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع القطعات الأرضية قصف في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين أحد مقرات تنظيم داعش في منطقة البوبالي التابعة لجزيرة الخالدية، 23 كلم شرق الرمادي".

وأكد رئيس المجلس أن "القصف أسفر عن مقتل المفتي الشرعي لجزيرة الخالدية المدعو صباح أحمد جاسم، مع شقيقه المدعو سعيد الدليمي"، مشيراً إلى أن "القصف ألحق خسائر كبيرة بالتنظيم".