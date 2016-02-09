18 غارة للتحالف على "داعش" في 8 مدن عراقية

نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها 21 غارة جوية ضد "داعش" في العراق وسوريا، أمس الاثنين، حسب ما جاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات ضد التنظيم.

وجاء في البيان أنه تم تنفيذ 18 غارة قرب ثماني مدن في العراق، تركزت قرب البغدادي، حيث أصابت سبع ضربات وحدتين تكتيكيتين لـ"داعش"، إضافة إلى أسلحة مختلفة وثلاث مناطق تجمع.

وقصفت ثلاث غارات في سوريا ثلاث وحدات تكتيكية، ودمرت أحد المراكز القتالية للتنظيم.

من ناحية أخرى، أعلن التحالف شن هجوم إضافي يوم الأحد قرب الرمادي ليزيد عدد هجمات ذلك اليوم إلى 11.