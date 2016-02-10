العبادي يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن

غادر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بغداد، صباح الأربعاء، في زيارة رسمية إلى إيطاليا وألمانيا لبحث مواضيع تتعلق بقضايا الأمن والاقتصاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، إن "العبادي سيلتقي خلال زيارته المسؤولين في البلدين لبحث تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والأمني، وتلبية حاجة القوات العراقية للسلاح والمعدات العسكرية والتدريب لتعزيز انتصاراتها ضد عصابة داعش الإرهابية".

وذكر البيان، الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن "المباحثات ستتركز في شقها الاقتصادي على دعم الدول الصناعية السبع للعراق في تطوير اقتصاده والاستفادة من خبراته في المجالات كافة"، مشيراً إلى أن "العبادي سيشارك في مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيحضره ممثلو مختلف دول العالم لبحث سبل التعاون والتنسيق لتعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب الذي يشكل تهديداً للعالم أجمع".