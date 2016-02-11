العبادي: كردستان جزء من العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس إقليم كردستان إلى التراجع عن طموحاته بالاستقلال، محذرا من أن الإقليم لا يمكن أن يتطور من دون العراق.

وأوضح العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ختام مباحثات معها في برلين أن "كردستان جزء من العراق وأتمنى أن يبقى كذلك"، مضيفا أن "العراق يحتاج أن يكون موحدا بكل مكوناته وهذا ما نسعى إليه".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود بارزاني قال في 3 فبراير الحالي إن الوقت حان لتنظيم استفتاء حول إقامة دولة مستقلة في كردستان العراق.

وقال العبادي في هذا الصدد: "أدعو بشكل شفاف وواضح إلى عدم إجراء الاستفتاء"، مضيفا "إذا كان الاستفتاء لا يُلتزم به، فلماذا نتوجه إليه؟ أتصور أن استفتاء بدون نتيجة يمكن أن ينظر إليه شعبيا أنه استخفاف بعوام الناس".

وكان بارزاني اعتبر أن "الاستفتاء لا يعني أن يعلن شعب كردستان دولته فور ظهور النتائج، بل يعني أن يعرف الجميع ما الذي يريده شعب كردستان لمستقبله وكيف سيختار مصيره".

ودعا العبادي "القادة في الإقليم إلى أن يصارحوا مواطني الإقليم بهذه الحقيقة، وهي أن إقليم كردستان لن يتطور بدون العراق".