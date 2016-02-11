العبيدي إلى بلجيكا لحضور مؤتمر مكافحة "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مغادرة وزيرها خالد العبيدي إلى بلجيكا لحضور المؤتمر الدولي الخاص بمكافحة "داعش"، والذي يحضره أكثر من 60 وزير دفاع من مختلف دول العالم المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها أن "العبيدي سيلقي كلمة في المؤتمر الدولي يبيّن فيها إن العراق يحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، فضلاً عن الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية ضد التنظيمات الإرهابية".



وأضاف البيان أن "وزير الدفاع سيبين كذلك دور التحالف في دعمه للقوات العراقية"، مجدداً طلب العراق "زيادة التدريب لقواته وتزويده بالأسلحة والمعدات اللازمة للمساعدة في القضاء على التنظيمات الإرهابية".