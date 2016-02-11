تعزيزات عسكرية من بغداد تصل البصرة

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء سمير عبدالكريم وصول تعزيزات عسكرية من بغداد إلى البصرة قوامها فوج مشاة آلي معزز بالدبابات والمدرعات ارسلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لتعزيز الامن في البصرة.

وذكر عبدالكريم أن القوة شاركت فور وصولها في الحملة الأمنية التي نفذتها قيادة العمليات في بساتين قضاء أبي الخصيب للبحث عن الأسلحة والمطلوبين.

وأضاف عبدالكريم أن "عمليات الدهم والتفتيش أسهمت وبشكل كبير في الحد من النزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وأن هذه العمليات ستستمر حتى نتأكد من خلو مدينة البصرة من كل ما يعكر صفوها".

يذكر أن مدينة البصرة شهدت قدوم قوة مماثلة من بغداد إلا أنها عادت بعد بضعة أيام من حيث أتت، الأمر الذي أثار جدلاً بين الأوساط السياسية إثر نشوب توترات بين بعض فصائل الحشد الشعبي وتلك القوة.