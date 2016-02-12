رئيس وزراء العراق يتعهد بهزيمة داعش

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الجمعة بطرد تنظيم داعش من بلاده بنهاية العام.

وقال أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ "نستهدف أن يكون العام الحالي هو الأخير لوجود داعش في العراق".

وأضاف أن "المنطقة التي حررناها حتى الآن أكثر من نصف ما كان يحتله داعش من قبل"، مؤكدا تحرير جميع المحافظات تقريبا باستثناء محافظتي نينوى وجزء من الانبار.

وأوضح العبادي أن تحسينات كبيرة طرأت على الجيش العراقي منذ الايام الاولى لتقدم تنظيم داعش في 2014 عندما ترك العديد من الجنود أسلحتهم وفروا من امام مقاتلي داعش.

كما تحدث رئيس الوزراء العراقي عن التقدم في اكتساب ثقة السكان السنة الذين شعروا بالتفرقة ضدهم من قبل الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة.

وأكد العبادي أن سكان الأنبار يرحبون بقوات الأمن "وهم يقاتلون إلى جانب جيشنا لتحرير مناطقهم". مضيفا أن السكان الذين كانوا في المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش ينتقلون الى مناطق تسيطر عليها قوات الامن العراقية "لانهم يشعرون بأمان اكبر".

وأضاف ان ذلك تغيير كبير مقارنة مع عامين ماضيين عندما لم يكن سكان تلك المناطق يرغبون في تواجد قوات الامن العراقية في مناطقهم.