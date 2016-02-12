20 نقطة تفتيش يوميا ساعدت بحفظ الأمن في البصرة

كشف قائد عمليات البصرة اللواء سمير عبدالكريم أن عمليات التفتيش والمداهمة اليومية لشهر يناير 2016 أسفرت عن مصادرة 25 قطعة سلاح نوع مسدس، و48 قطعة سلاح بندقية، وقطعتي سلاح رشاش، و250 حبة من المواد المخدرة، و207 غرامات من مادة الكريستال المخدرة، فضلاً عن مصادرة 149 مركبة مخالفة لا تحمل أوراقاً مرورية أصولية أو لوحات تسجيل.

وأكد عبدالكريم أن قيادته اعتمدت أسلوب نصب نقاط تفتيش مشتركة مفاجئة بمعدل 20 سيطرة يومياً في الليل والنهار، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في فرض الأمن والاستقرار في المحافظة من خلال إلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة والعجلات المخالفة والمواد المخدرة. وأرجع قائد عمليات البصرة اللواء الركن سمير عبدالكريم الاستقرار الأمني الذي سجل بشكل عام في المحافظة أخيراً إلى متابعة المجرمين وتواصل عمليات التفتيش عن الأسلحة ما جعلت المطلوبين للقضاء بين خيار الهروب خارج المحافظة، أو إلقاء القبض عليه أو قتله، على حد وصفه.