"القوى العراقية" تدعو الحكومة للتعاون مع "رعد الشمال"

أعلن تحالف "اتحاد القوى العراقية" عن ترحيبه بالجهود العسكرية العربية التي تساهم في إنقاذ العراق من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال القيادي في التحالف حيدر الملا في بيان له اليوم السبت، "نرحب بأي جهد عسكري عربي يساعدنا في تحرير العراق من داعش، مثلما نرحب بالدعم العسكري العربي بقيادة السعودية ومصر والدول الأخرى المشاركة بمناورات رعد الشمال".

ودعا الملا إلى "تفعيل اتفاقيات ومقررات الدفاع العربي المشترك"، مطالباً "الحكومة العراقية بمزيد من التعاون مع قوات رعد الشمال من أجل تحرير الأراضي العراقية من براثن تنظيم داعش الإرهابي".

وأكّد قيادي "اتحاد القوى" على أن "ما نسمعه من بعض الأصوات الطائفية التي تسعى إلى عزل العراق عن عمقه العربي، وترسيخ منهجية السلاح المنفلت خارج إطار سلطة القانون، وثقافة الميليشيات، تمثل نفسها فقط وليس موقف الدولة الرسمي.