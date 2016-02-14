التحالف الدولي يشن 27 غارة ضد "داعش" بالعراق وسوريا

قال بيان لقوة المهام المشتركة التي تقود العمليات ضد تنظيم "داعش"، إن طائرات الولايات المتحدة والحلفاء نفذت ‭‭27‬‬ غارة ضد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، أمس السبت.

وأضاف البيان أن 25 غارة نُفذت في العراق قرب تسع مدن، بينها ست غارات قرب الرمادي، أصابت وحدات تكتيكية ومناطق تجمع وتحضير للهجمات وعتاداً ومواقع قتالية للتنظيم المتطرف.

وقرب الموصل، أصابت 12 غارة وحدتين تكتيكيتين منفصلتين، وأهدافاً أخرى، ودمرت 12 موقعاً قتالياً، وجهاز تفجير محمولا على مركبة.

وفي سوريا، شن التحالف غارة قرب بلدة الهول، وأخرى قرب الحسكة أصابت وحدات تكتيكية ودمرت نفقاً ومبنى يستخدمه التنظيم.