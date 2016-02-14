العراق.. استعدادات عسكرية لتحرير الموصل

تبدو القوات العراقية في مراحل استعداد لانطلاق معركة تحرير مدينة الموصل من تنظيم "داعش". وينتظر الجميع ساعة الصفر لهذه المعركة التي وعدت الحكومة بحسمها هذه السنة.

وضربت القوات التي حشدت في شمال العراق استعدادا للمعركة، طوقاً على محافظة نينوى من محاور عدة ضمن تكتيك يهدف على ما يبدو إلى وضع التنظيم بين فكي كماشة.

وقد ترجمت جولات قائد عمليات نينوى لتفقد الجنود للتحقق من المعنويات وشحذ الهمم الاهتمام المركز بنجاح العملية، فيما تؤكد المصادر العسكرية وجود تنسيق عال بين غرفة عمليات قيادة القوات العراقية وقوات التحالف الدولي الذي يفترض أنه سيشارك في العملية من خلال الإسناد الجوي.

كما يتم التنسيق مع قوات البيشمركة الكردية على الرغم من التعقيدات السياسية الكثيرة التي تلف الموضوع، فالبيشمركة ستشارك في القتال إلى جانب القوات الحكومية في ظل تشاطر بغداد وإقليم كردستان للمخاوف إزاء إرهاب "داعش" الذي لا يفرق بين العرب والأكراد.

وفيما يبدو إدراكاً لأهمية الإعلام في المعركة، أكد قائد عمليات تحرير نينوى أن مختصين في الإعلام الحربي سيعملون على تقديم صورة حقيقية على حد قوله عن تطورات الميدان إبعاداً للشائعات والأخبار الخاطئة.

وتنطلق معركة الموصل مسنودة بالنجاح المحقق في الرمادي التي استعادتها القوات العراقية من "داعش" بعد معارك دامية.

من جهته، أعلن محافظ الأنبار، صهيب الراوي، بدء عودة الإدارة المحلية إلى المحافظة وإغلاق مقارها المؤقتة في بغداد، تمهيداً لإعادة إعمار الأنبار وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

نجاح تتطلع بغداد ومعها العالم بأسره، إلى تكراره في الموصل التي تشكل مع الرقة في سوريا رمزاً لظاهرة تنظيم "داعش".