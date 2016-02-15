العراق.. منع السياسة والدين والتدخين بقرية البوناهض

مداخل قرية البوناهض التابعة لمحافظة الديوانية جنوب العراق لم تعد كمثيلاتها من القرى المجاورة، بيد أن لافتاتها المرورية لم تعد تقتصر على تحديد السرعة وما شابهها، بل خرجت عن المألوف لتتحول إلى لافتات إرشادية بهدف حياة صحية وآمنة.

فمنع التدخين في الأماكن العامة أو مناقشة السياسة أو الدين ليست سوى بعض القواعد التي يريد أعضاء القرية زرعها في السكان بهدف تشجيع الانسجام في القرية والابتعاد عن التفرقة.

ولم يخف أهالي القرية كذلك رغبتهم في أن تصبح قريتهم نموذجية، أسوة ببقية القرى المجاورة حتى ولو بإمكانيات بسيطة.

هذا ويحاول أهالي القرية جاهدين زرع هذه المبادئ، وتحديث طرق التفكير القديمة، مثل تشجيع لعب الرياضة في الشارع، والتي كانت مثيرة للامتعاض في السابق. إلى جانب إنشاء مركز ثقافي يخصص فيه يومان في الأسبوع للنساء فقط بهدف تشجيعهن على مواصلة تعليمهن.