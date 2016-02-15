العراق.. مقتل قادة "داعش" في الشرقاط والفلوجة

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" عن مقتل قياديين دواعش بقصف جوي وعلى إثر معلومات استخبارية دقيقة في الشرقاط وفي الصقلاوية والفلوجة.

وقال بيان للقيادة، إنه "استنادا لمعلومات من جهاز الأمن الوطني، وجّهت القوة الجوية العراقية ضربة جوية أسفرت عن تدمير المشاجب الرئيسية للأسلحة والأعتدة في الشرقاط"، مؤكّدا "مقتل المدعو سلام السلماني ما يسمى مسؤول تموين الجانب الشرقي لمدينة الشرقاط، وثمانية من معاونيه".

وفي سياق متصل، أشارت القيادة في بيان تابعته "العربية.نت" اليوم الاثنين، إلى "تنفيذ صقور الجو العراقي، ووفقا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضربة جوية على وكر لإرهابيي داعش، أسفر عن قتل ما يسمى والي الفلوجة المدعو أبو خطاب النمراوي في قضاء الفلوجة حي الوحدة مع سائقه الإرهابي المدعو أبو مسلم الشامي".

إلى ذلك، نفذت القوة الجوية العراقية وبمعلومات الوكالة ضربة جوية أسفرت عن قتل ما يسمّى الأمير العسكري لناحية الصقلاوية في منطقة البو شهاب التابعة لناحية الصقلاوية شمال الفلوجة المدعو رائد الخليفاوي".