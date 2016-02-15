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دبلوماسي: عينات تؤكد استخدام داعش لغاز الخردل بالعراق

المصدر: أمستردام - رويترز
عنصر من "داعش" في الموصل (أرشيفية)
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قال دبلوماسي إن متشددي تنظيم "داعش" هاجموا قوات كردية في العراق بغاز الخردل العام الماضي، في أول استخدام معروف للأسلحة الكيمياوية في العراق منذ سقوط صدام حسين استنادا إلى اختبارات أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

وأكد مصدر في المنظمة أن الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لاستخدام غاز الخردل بعد إصابة نحو 35 من المقاتلين الأكراد في ميدان المعركة في أغسطس الماضي.

ولن تحدد المنظمة مَن وراء استخدام غاز الخردل، لكن دبلوماسيا، تحدث شريطة عدم نشر اسمه نظرا لعدم إصدار النتائج بعد، قال إن النتيجة أكدت استخدام مقاتلي "داعش" للأسلحة الكيمياوية.

وأُخذت العينات من الجنود الذين تعرضوا للمرض أثناء قتال متطرفي "داعش" في جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي.

كلمات دالّة

#غاز, #غاز الخردل, #داعش, #العراق, #اربيل, #كردستان, #الأكراد, #كردي, #اسلحة كيمياوية

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