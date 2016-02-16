الإفراج عن ثلاثة أميركيين خطفوا بالعراق

قال مصدر بالحكومة الأميركية اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أميركيين خطفوا في العراق الشهر الماضي أفرج عنهم في بغداد.



وكان مصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بالحكومة الأميركية قالوا حينها إن الرجال الثلاثة محتجزون لدى فصيل شيعي تدعمه إيران.



وقال مسؤولون عراقيون إن مسلحين مجهولين خطفوا الثلاثة في يناير.



وقال المصدر الأميركي لرويترز شريطة عدم كشف اسمه إن الرجال ربما يكونون موجودين بالفعل في السفارة الأمريكية ببغداد.



وكان المواطنون الأميركيون يعملون في شركة صغيرة تعمل لحساب شركة جنرال داينامكس بناء على عقد كبير مع الجيش الأميركي وفقا لما قاله مصدر مطلع على القضية.

