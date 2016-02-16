الجعفري لتركيا: لا مبادرات بدون احترام سيادة العراق

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن أي مبادرة بين العراق وتركيا يجب أن تـسبق بخطوات إيجابية ومواقف تصب بمصلحة البلدين واحترام السيادة الوطنية.

جاء ذلك أثناء استقبال وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، بمبنى الوزارة في بغداد، سفير تركيا لدى العراق فاروق قايمقجي.

وقال بيان للخارجية العراقية، إنه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات الجارية، وتأثيرها في العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا".

ونقل البيان أن "الجعفري شدّد على ضرورة الإعلان عن قرار انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقـية، وإنهاء صفحة الانتهاك للسيادة العراقية من سجل العلاقات العراقية - التركية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الحصول على أيِّ مكسب من العراق إلا من خلال احترام سيادة ووحدة العراق، وتبادل المصالح المشتركة".

وأوضح الجعفري، بحسب البيان "أن العراق يصر على بناء علاقاته مع دول الجوار على أساس الثقة وتبادل المصالح، ومواجهة المخاطر المشتركة، وقاعدة حسن الجوار التي لا تقبل بوجود أي قوات تحمل السلاح، وترتكب عمليات في دول الجوار انطلاقاً من الأراضي العراقـية".

يذكر أن بغداد سبق لها أن طالبت في بيانات رسمية، تركيا بسحب قواتها فورا من العراق بعد نشر جنود أتراك في محيط الموصل ثاني مدن العراق، فيما قالت أنقرة إن القوات أرسلت في إطار مهمة دولية لتدريب وتجهيز قوات عراقية لقتال داعش.