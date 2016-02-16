العراق.. الأمن يلقي القبض على محتال في قضاء الزبير

ذكر مصدر في المجلس المحلي لقضاء الزبير أن قوات الأمن الوطني اعتقلت شخصا ينتحل صفة طبيب أسنان، بعد مداهمة عيادته في مركز القضاء. وذكر المصدر أن معلومات أمنية وشكاوى من مواطنين وردت بشأن الشخص الذي ينتحل صفة طبيب أسنان منذ أكثر من 3 سنوات. وتابع أن مكتب الأمن الوطني استعان بنقابة الأطباء العراقيين للتعرف على اختصاصه، والتي أكدت عدم وجود أي شخص يحمل شهادة طبية باسمه. موضحاً أنه من سكان محافظة ديالى سابقا.

وبينت التحقيقات الأولية اعتراف المتهم ممارسته مهنة الطب بدون أي شهادة في هذا الاختصاص، وسبق أن مارسها في مناطق أخرى مثل الحيانية مستغلا بساطة بعض المواطنين وفقاً لاعترافاته. فيما تمت إحالته إلى الجهات المعنية المختصة لإكمال التحقيق معه تمهيداً لعرضه على القضاء.

