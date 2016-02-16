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العراق.. معصوم والجبوري يبحثان مواجهة الإرهاب

المصدر: بغداد - جواد الحطاب
اجتماع سابق بين معصوم والجبوري
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بحث رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، مع سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، المستجدات السياسية والأمنية والمالية، وما تواجهه البلاد من أزمات اقتصادية وسبل مواجهة الإرهاب.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن "الرئيس معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري"، مشيرا إلى أن "اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والمالية، وسبل تعزيز قدرات البلاد على كافة المستويات".

وأضاف البيان الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، أن الطرفين ناقشا متطلبات مواصلة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب، ومترتبات مواجهة الأزمة الاقتصادية، ودعم أوضاع ذوي الدخل المحدود.

ودعا الجانبان بحسب البيان إلى "ضرورة التماسك والتعاون بين مختلف قوى العملية السياسية لتجاوز المشكلات وبما يضمن حماية المصالح العليا للبلاد وحقوق المواطنين والمكونات كافة".

كلمات دالّة

#العراق, #معصوم, #الجبوري, #داعش, #الجيش, #الإرهاب

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