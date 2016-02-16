بغداد.. رئيس البرلمان يلتقي سفير الإمارات

بحث رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مع سفير الإمارات في بغداد الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دعمها للمشاريع الإنسانية في العراق، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات.



جاء ذلك خلال استقبال الجبوري، الاثنين، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى العراق حسن أحمد الشحي.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه "جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الأشقاء والأصدقاء لمواجهة التحديات الحالية".



وأضاف البيان أن "الجبوري والشحي، بحثا بشكل مفصل ملف النازحين وآليات تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم، فضلاً عن ملف إعادة إعمار وتأهيل المدن المحررة".