سقوط مروحية عسكرية في بغداد ومقتل 9 عسكريين

قتل 9 عسكريين بينهم ضابطان إثر تحطم مروحيتهم العسكرية بسبب خلل فني الثلاثاء قرب مدينة الكوت إلى الجنوب من بغداد، حسبما أفادت مصادر عسكرية وطبية.

وقال العميد يحيى الزبيدي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لوكالة فرانس برس إن "مروحية عسكرية من طراز "ام ايه 17" سقطت بسبب خلل فني ما أدى إلى مقتل أفراد الطاقم المؤلف من ضابطين وسبعة ضباط صف". وأكدت مصادر طبية في إحدى مستشفيات الكوت تلقي جثث الضحايا.

يذكر أن روسيا زودت العراق بمروحيات عسكرية مختلفة بينها قتالية وأخرى متعددة الأغراض بينها "ام اي 17" و "ام اي 28 " وأخرى من طراز "اس يو-25" ، وتستخدم بشكل رئيسي لمحاربة المتطرفين.

وتعد الطائرات المروحية من الأسلحة الرئيسية التي تستخدم من قبل القوات العراقية التي تنفذ عمليات متواصلة في مناطق متفرقة في شمال وغرب البلاد ضد عناصر داعش.