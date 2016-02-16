ضابط أميركي يزور قيادة "عمليات نينوى"

تفقد نائب قائد الفرقة الثانية والثمانين الأميركية الجنرال ليرمان، مقر قيادة عمليات تحرير نينوى، كما تفقد إذاعتها الميدانية التي أطلقها الجيش العراقي باسم "الصندوق" في قاعدة مخمور لإطلاع السكان على التطورات في المنطقة، ودعم العمليات العسكرية.

وأشار بيان لوزارة الدفاع إلى أن "نائب قائد عمليات تحرير نينوى اللواء الركن سعد خالد ياسين، استقبل الجنرال ليرمان، وقدم إيجازاً عن أهم الاستحضارات والاستعدادات الجارية لتحرير نينوى"، لافتاً إلى أن "الزيارة شملت منطقة تحشد الفرقة الخامسة عشرة وفوج مغاوير قيادة عمليات تحرير نينوى".

وأضاف البيان أن "الجنرال ليرمان، زار كذلك إذاعة قيادة عمليات تحرير نينوى والتقى بمدير إعلام القيادة الذي قدم بدوره إيجازا مفصلاً عن آلية عمل الإذاعة".

يذكر أن المحطة الإذاعة التي نصبها الجيش أرادها وسيلة للاتصال بسكان نينوى وبث "صوت الجيش"، بحيث تكون الغاية منها طمأنة السكان وإخبارهم بأنه سيتم تحريرهم قريبا من "داعش".