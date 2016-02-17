العراق.. قلق دولي حول مئات العالقين في جبل سنجار

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من مخاطر تهدد مئات العراقيين السنة المحاصرين بالجوع وداعش والأكراد في جبل سنجار، معربة عن قلقها على مصيرهم، نقلا عن قناة "العربية"، اليوم الأربعاء.

ويبلغ عدد المحاصرين في جبل سنجار بشمال العراق نحو 559 عراقيا. ويعتقد أن امرأتين وطفلين من بينهم لقوا حتفهم جراء البرد القارس أخيرا.

وأشارت المفوضية إلى أن العالقين في جبل سنجار لم يصلهم الغذاء أو مياه صالحة للشرب منذ الرابع من هذا الشهر، وأنهم تعرضوا للقصف أكثر من مرة من قبل داعش.

وقالت المفوضية إن سلطات كردستان العراق تمنع مرورهم بحجة أن بعضهم ربما لهم علاقة بداعش.

وطالبت المفوضية حكومة كردستان بتأمين المساعدات والغذاء للعراقيين العالقين.