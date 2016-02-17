كندا تنشر مروحيات عسكرية في العراق

أعلنت كندا يوم الثلاثاء أنها نشرت في العراق 4 مروحيات عسكرية لمؤازرة جنودها الذين يتولون في هذا البلد مهام تدريبية، والذين قررت مضاعفة عددهم ثلاث مرات، بعدما أوقفت مشاركتها في الغارات الجوية ضد تنظيم داعش

وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان امام البرلمان إنه "تم نشر مروحيات غريفون لتأمين سلامة جنودنا في شمال العراق".

واضاف أن مروحيات غريفون المتعددة الاغراض هذه تم تسليحها منذ شاركت في الحرب في افغانستان، و"سيتم استخدامها لنقل جنودنا لأنها تؤمن لهم حماية افضل".

واضافة الى هذه المروحيات، تشارك كندا في العراق وسوريا بطائرتي استطلاع من طراز اورورا مهمتهما رصد مواقع التنظيم المتطرف وابلاغها الى التحالف الدولي، فضلا عن طائرة للتموين بالوقود في الجو من طراز بولاريس.

ويصل العدد الاجمالي للجنود الكنديين المشاركين في عمليات التدريب والاسناد غير الهجومية هذه الى 830 عسكريا.

وكان عنصر في القوات الخاصة الكندية قتل في مارس 2015 في معارك بشمال العراق.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأسبوع الماضي وقف الضربات الجوية الكندية التي تستهدف تنظيم داعش في العراق وسوريا، باعتبارها استراتيجية قصيرة المدى، وذلك بغية التركيز على مساعدة السكان في المنطقة.