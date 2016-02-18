أميركا تعتقد أن داعش استخدم غاز الخردل في سوريا والعراق

قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إنها تعتقد أن تنظيم داعش مسؤول عن هجمات بغاز خردل الكبريت في سوريا والعراق العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن داعش مسؤول عن هجوم بغاز الخردل في بلدة مارع السورية في 21 أغسطس "بناء - إلى حد بعيد - على دليل بالصور ووصف المعارضة السورية لما حدث."

وخلص تقرير سري أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 29 من أكتوبر الماضي إلى أن شخصين اثنين على الأقل تعرضا لغاز خردل الكبريت في مارع التي تقع إلى الشمال من حلب في أغسطس.

ومن المفترض أن سوريا سلمت كل مخزونها من المواد الكيمياوية السامة قبل نحو 18 شهرا. واستخدام هذه المواد انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية في 1997.

وقال تونر أيضا إن الولايات المتحدة تعتقد - من واقع المعلومات المتوفرة - أن داعش مسؤول عن هجمات بغاز الخردل في العراق. وهذه أول مرة يعرف فيها أن أسلحة كيمياوية استخدمت في العراق منذ سقوط صدام حسين.

وأكد مصدر بمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن تجارب معملية أثبتت استخدام غاز خردل الكبريت بعد مرض 35 جنديا من الأكراد في ميدان القتال في أغسطس.

ويُصنف غاز خردل الكبريت على أنه عامل كيمياوي من الفئة الأولى وهو ما يعني قلة استخداماته خارج نطاق الحرب الكيمياوية. واستخدم غاز الخردل كسلاح فعال في الحرب العالمية الأولى وهو يسبب حروقا بالغة تظهر لاحقا في العيون والجلد والجهاز التنفسي.