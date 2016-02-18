شركة سويسرية تنفي مسؤوليتها عن اختفاء مادة مشعة بالعراق

نفت مجموعة أس.جي.أس السويسرية للتفتيش اليوم الخميس أي مسؤولية عن الأمن في الموقع الذي اختفت منه مادة مشعة، تستخدم لاختبار الأنابيب في حقل نفطي بجنوب العراق العام الماضي.

وقالت في بيان اليوم الخميس "الموقع الذي تجري فيه هذه العمليات مؤمن تماما، ويحرسه رجال أمن على مسؤولية مالك الموقع".

أس.جي.أس لا تتحمل أي مسؤولية عن أمن الموقع، وليست لها رقابة على الدخول إليه "مضيفة أن مجموعة ويذرفورد الأميركية استعانت بوحدتها التركية لإجراء الاختبارات.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن العراق يبحث عن مادة مشعة "عالية الخطورة" أثارت سرقتها العام الماضي مخاوف بين المسؤولين العراقيين من احتمال أن تستخدم كسلاح إذا حصل عليها تنظيم داعش.