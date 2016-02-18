كندا تنفذ آخر غارة لها ضد داعش في العراق

أعلنت كندا أن مقاتلاتها من طراز أف-18 نفذت الأحد آخر غارة لها ضد تنظيم داعش قرب بغداد، منهية بذلك مهمتها في إطار التحالف الدولي ضد المتطرفين في سوريا والعراق، تنفيذا لوعد انتخابي قطعه رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقالت وزارة الدفاع الكندية إن هذه الغارة الأخيرة استهدفت "موقعا قتاليا" للتنظيم المتطرف قرب مدينة الفلوجة يوم الأحد، في حين أن آخر طلعة لهذه الطائرات جرت الاثنين ولكن لم تتخللها أي غارة.

وكان ترودو أعلن الاسبوع الماضي أن بلاده ستوقف ضرباتها الجوية التي تستهدف تنظيم داعش في سوريا والعراق وستعيد مقاتلاتها الست إلى البلاد بحلول 22 فبراير الجاري.