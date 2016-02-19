العبادي: أطالب بحصر السلاح في يد الدولة فقط

أعلنت رئاسة الجمهورية الخميس، أن اجتماع الرئاسات الثلاث ناقش التعديل الوزاري المطلوب ومواقف الكتل بشأنه.

وفيما أشارت إلى أن المجتمعين درسوا الاستعدادات لإعمار العراق، أكدت أنهم شددوا على وحدة القرار الأمني والعسكري بيد القائد العام للقوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.

وقالت الرئاسة في بيان نشر على موقعها الرسمي وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "الرئاسات الثلاث عقدت، مساء اليوم، اجتماعا في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري".

وبينت أن "الاجتماع ناقش بشكل مستفيض موضوع التعديل الوزاري المطلوب، ومواقف الكتل البرلمانية بشأنه.