العراق.. إحالة 4 مسؤولين كبار إلى القضاء بتهم فساد

أعلن المركز الإعلامي لهيأة النزاهة الانتهاء من المرحلة الأولى من ملف تضخم أموال المسؤولين، مـفصحاً عن إحالة كل من نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الأعرجي وصالح المطلك إلى القضاء بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.



وأوضح المركز في بيان له "أن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق فاروق الأعرجيّ، وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب، أُحيلوا إلى القضاء بذات التهمتين"، لافتاً إلى "الصعوبات الجمـة التي واجهتها خلال إنجاز هذا الملف الذي عكفت عليه منذ ستة أشهر؛ بسبب تنصل البعض وصعوبة الحصول على الأدلة والإثباتات، فضلاً عن إمكانيـاتِـنا المحدودة".



وأشار البيان إلى أن "المتهمين أحيلوا إلى القضاءِ بتهم الكسب غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي"، منوِّها إلى أن "الإحالة إلى القضاء هي المرحلة الأولى، وأن المحالين ما زالوا متهمين ولم يثبت عليهم شيء؛ لكون المتَّهم بريئاً حتى تثبت إدانته".