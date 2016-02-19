انطلاق مؤتمر عشائري لحشد الجهود لمعركة الموصل

انطلقت اليوم الجمعة في أربيل فعاليات المؤتمر العشائري لأبناء محافظة نينوى برعاية رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري.

وأكد الجبوري، خلال المؤتمر، على أن تضافر كافة القوى العراقية في عملياتها العسكرية يدل على أن استعادة المناطق التي لم تصبح بعد تحت سيطرة السلطة الشرعية باتت قريبة، ويتم ذلك بالتعاون مع قوى التحالف الدولي، حسب الجبوري.

من جهتها، أوضحت زعامات عشائرية موصلية أن الهدف من المؤتمر هو حشد الجهود العشائرية للمشاركة في معركة الموصل المرتقبة لاستعادة كامل المدينة وضواحيها من المتطرفين، خصوصا بعد وصول قوات عسكرية عراقية إلى جنوب شرقي الموصل.