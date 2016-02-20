الجبوري لأهالي الموصل: التحرير خلال أيام

أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحرير نينوى بدعم من التحالف الدولي ومن يعين من الدول والحشد العشائري والبيشمركة، والذين بدأوا يتجهزون من أجل السير بخطوات واضحة نحو التحرير.

جاء ذلك أثناء لقاء الجبوري بصحبة عدد من أعضاء مجلس النواب ومحافظ نينوى بالقيادات العسكرية والميدانية، حيث اطلع على الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لانطلاق عملية التحرير.



ونقل بيان لإعلام مجلس النواب قول رئيس المجلس للقيادات إن "إخوانكم في مجلس النواب وممثليكم عن المحافظة العزيزة وكذلك الإدارة المحلية والمحافظ والمجلس البلدي والقادة الأمنيين يتعاونون فيما بينهم لرسم خارطة طريق نستطيع من خلالها تحقيق النصر".



وأشار البيان إلى توجيه الجبوري رسالة إلى أبناء نينوى عبر إذاعة قيادة عمليات تحرير نينوى، أكد فيها أن "النصر ناجز وقريب (..) وما هي إلا أيام قليلة حتى نشهد عودة الموصل وربوع نينوى إلى ما كانت عليه وأحسن".