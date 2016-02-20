عشائر الفلوجة تحرق نقطة تفتيش لداعش

أعلن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، راجع بركات، الجمعة، قيام مقاتلي العشائر في مدينة الفلوجة بحرق نقطة تفتيش تابعة لتنظيم "داعش" وقتل اثنين من عناصر التنظيم كانا متواجدين فيها.



وقال بركات في تصريح نقلته "الأنبار نيوز" إن "المواجهات المسلحة بين أبناء عشائر الفلوجة وعناصر تنظيم داعش مستمرة في منطقة حي نزال وسط المدينة ومنطقة حي الجولان شمالي المدينة".



وأضاف بركات أن "أبناء عشائر الفلوجة تمكنوا من حرق نقطة تفتيش في محيط منطقة الجولان شمالي الفلوجة وقتل اثنين من عناصر التنظيم فيها والاستيلاء على الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم".

