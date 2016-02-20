مقتل "والي الأنبار" عند داعش ومساعده غرب هيت

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" بالعراق عن مقتل "والي" الأنبار الجديد ومساعده وأكثر من 20 عنصراً من "داعش" بعد استهدافهم نتيجة الجهد الاستخباراتي الأمني.

وذكر بيان مقتضب للقيادة، اليوم السبت، أن "صقور الجو وجهوا ضربة جوية دقيقة على مزرعة تعود للإرهابي خالد السعدون، غرب قضاء هيت، أسفرت عن مقتل والي الأنبار الجديد المدعو وهيب البو عابر ومساعده محمد طليب".

وأشار البيان، الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، إلى أن "الضربة أدت أيضا إلى مقتل أكثر من 20 إرهابياً من الجنسية العربية"، لافتاً إلى أن "الضربة تمت استنادا لمعلومات مديرية الاستخبارات والأمن".

وكان قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي قد أعلن الثلاثاء الماضي عن عملية عسكرية انطلقت لتحرير منطقة الحامضية الواقعة قرب الطريق الدولي السريع شرق الرمادي.