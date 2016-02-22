العراق.. اشتباكات بين الأهالي وداعش بالرمادي

وقعت اشتباكات مسلحة بالعراق بين رجال العشائر في قضاء هيت، شمال مدينة الرمادي 70 كلم، وبين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذي يسيطر على المدينة، حسب ما أفادت قيادة العمليات المشتركة.

وقالت القيادة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الاشتباكات حدثت بعد أن أقدمت عصابات داعش الإرهابية في قضاء هيت على إعدام مواطنين ذبحا قرب ساحة وسط المدينة بتهمة الاتصال بالقوات العراقية، مبينة أن "شباب القضاء انتفضوا على الإرهابيين وتمكنوا من قتل اثنين من عناصر عصابات داعش، وألقوا جثثهم في مقبرة أحمد، الواقعة في حي الجمعية جنوبي مدينة هيت".

وأكد البيان الذي تابعته "العربية.نت" على "مهاجمة الشباب المنتفضين مقر بناية اتحاد النساء في القضاء، وإحراق ثلاث عجلات تابعة لداعش، كما هاجموا عددا من الإرهابيين، وتم قتلهم قرب جامع الخضر في منطقة الجبل في هيت، من بينهم الإرهابي أبو حفصة التونسي، وأبو عمر الفلوجي".

وتأتي انتفاضة عشائر هيت العربية، بعد أيام من انتفاضة مماثلة جرت في مدينة الفلوجة.