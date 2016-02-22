العراق.. الصدر يدعو إلى مليونية ضد داعش والفساد

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الاثنين، العراقيين بالنزول في تظاهرة مليونية سلمية ضد الفساد وتنظيم داعش، وذلك في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة المقبل.

وقال الصدر في بيان: "أوجه ندائي واليأس يعتصرني مع هذا الكم الهائل من الفساد. أوجه ندائي والشعب في الفقر والخوف والجوع والتخلف والسرقات والاغتيالات".

وحذر الصدر في البيان من أزمات أمنية واقتصادية قادمة: "أوجه كلامي لكل وطني غيور ولكل محب لوطنه، ولكل واع يعرف ما سيصل إليه العراق من أزمة اقتصادية حادة، وأزمة أمنية متردية في قابل الأيام".

وحث الصدر العراقيين على الزحف نحو المليونية من كل أنحاء البلاد "لنرعب كل فاسد وكل داعشي".

وقال في بيانه: "لنكن يداً بيد مع القوات الأمنية والحشد الشعبي، ويداً بيد مع المرضى والجرحى والفقراء والمظلومين لانتشالهم من واقعهم المرير وواقعهم الأليم".

ورحب الصدر بمشاركة "كل عراقي شريف يريد الإصلاح ويكره الفساد، ويريد العيش الرغيد والأمن العميم".