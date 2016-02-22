العراق.. العثور على الجهاز المشع المفقود

تمكن قسم مكافحة المتفجرات في قضاء الزبير، وبعد تلقيه بلاغاً من أحد المواطنين، من العثور على الجهاز المشع قرب محطة للوقود في سوق سوادي وسط القضاء والذي فقد بظروف غامضة من شركة SGS التركية المتعاقدة مع شركة ويذر فور الأميركية في منطقة الرافضية غرب البصرة، ونقله إلى دائرة (حماية البيئة_ قسم الإشعاع)، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات أنه مصدر مشع نوع 192 AR.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي إن التحقيق يجري بشأن كيفية وصول تلك المواد إلى السوق، داعيا الجهات المعنية إلى اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر في التعامل مع هذا المصدر والتحفظ عليه كون فقدانه أثار حالة من الخوف والهلع بين صفوف الأهالي جراء التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مخاطر وقوع هذه المواد في أيدي التنظيمات الإرهابية.