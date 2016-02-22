العراق.. نينوى ترفض دخول الحشد الشعبي

في أولى ردود الأفعال على تصريح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بدخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى الموصل، جدد مجلس محافظة نينوى رفضه دخول الحشد إلى الموصل.

وقال خلف الحديدي، نائب رئيس ائتلاف النهضة في مجلس محافظة نينوى: "إن مجلس محافظة نينوى يرفض دخول الحشد الشعبي إلى نينوى"، مؤكداً أن مقاتلي أبناء العشائر والجيش العراقي والشرطة العراقية تساندهم قوات من البيشمركة والتحالف الدولي قادرون على تحرير الموصل، وإن الإصرار على إدخال الحشد قد يكون محاولة لإعاقة تشكيل قوة من أبناء نينوى".

وأوضح الحديدي "أن مجلس المحافظة كان قد صوت بالأغلبية سابقا على رفض دخول ميليشيات الحشد الشعبي كردة فعل عما حصل من انتهاكات من قبل مسيئين من أفراد الحشد الشعبي، وما تجربة محافظة ديالى عنا ببعيد".

كما أكد أن "تحرير نينوى لا يكون إلا بيد أهلها، وأن تطويع أبنائها وتجهيزهم هو الحل الأمثل الذي يفترض أن يسعى إليه الجميع، خصوصاً أن مسك الأرض لا يكون إلا بأيدي أبناء المحافظة ذاتها".