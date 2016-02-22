النجيفي: داعش أعدم 4 آلاف مواطن من أهالي الموصل

بحث رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح، أسامة النجيفي، مع جورجي بوستن، نائب سفير الأمم المتحدة، عدة ملفات تتعلق بالأمن والتغيير المرتقب في المناصب الوزارية، فضلا عن معركة تحرير الموصل المقبلة، مشيراً إلى أن "داعش" أعدم ما يقارب 4 آلاف مواطن موصلي.

جاء ذلك أثناء استقباله بوستن يوم الأحد في مكتبه ببغداد.

وقال بيان لمكتب النجيفي الإعلامي إنه "تم في الاجتماع مناقشة تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في مجلس الأمن، والوضع السياسي، والتغيير المرتقب في الحكومة، فضلا عن معركة الموصل وما يثار عن مشاركة الحشد الشعبي والموقف منه، وكذلك تطورات سد الموصل، وقضية النازحين والتخفيف من معاناتهم".

وأكد النجيفي على "أهمية أن تتوفر رؤية جامعة تحاول الوصول إلى حلول لا تقتصر على الجوانب العسكرية فقط بل تتعداها إلى ما هو سياسي وفكري وثقافي"، لافتا إلى "قيام عناصر داعش بإعدام ما يقرب من أربعة آلاف مواطن موصلي، وهذا يعني أن مواطني المدينة يتحرقون شوقا للخلاص منهم، وهم أحق بالدفاع عن مدينتهم وتحريرها من أي مواطن عراقي آخر".

وأضاف رئيس ائتلاف متحدون، أن "الموقف من مشاركة الحشد الشعبي مقترن بمصادقة تحالف القوى العراقية برفض أي مشاركة حرصا على عدم منح داعش فرصة تحويل المعركة إلى معركة طائفية وعدم السماح مطلقا بتدمير المدينة كما حصل في مناطق أخرى"، مبينا أن "معركة تحرير الموصل تتطلب أن يكون الدور الرئيس لأبنائها في التحرير ومسك الأرض وبالتعاون مع الجيش العراقي وقوات البيشمركة والتحالف الدولي".