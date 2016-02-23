الأفخاخ المتفجرة حجر عثرة أمام عودة النازحين للرمادي

يبدي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يدير "صندوق تمويل الاستقرار الفوري"، عميق القلق إزاء سلامة أسر نازحة تريد العودة إلى الرمادي.

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي: "أحزنتنا تقارير عن مقتل 8 أشخاص في الأسبوعين الماضيين خلال عملية مسح منازلهم أو محاولة فك عبوات في الرمادي. ونقدّم خالص تعازينا إلى أسر الضحايا. إنّ ضمان أمن وكرامة الناس الراغبين في العودة إلى منازلهم أولوية قصوى".

وأضافت: "يريد النازحون العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن، ومن مسؤولية الجميع ضمان إتاحة حصول ذلك بأمان. ينبغي أولاً إزالة الأفخاخ المتفجّرة والعبوات الناسفة، وهذا عمل خطير ومعقد يتطلب أعلى درجات التدريب المهني".

إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستعدّ، عبر "صندوق تمويل الاستقرار الفوري"، لدعم خطة الحكومة لاستقرار الرمادي فور تأكيد مركز العمليات الوطني خلوّها من العبوات الناسفة والألغام الأرضية. وأوضحت غراندي: "تحت قيادة محافظ الأنبار، طُوِّرت خطة ذكية، يتمّ تطبيقها، لإعادة الاستقرار إلى الرمادي. إنّ الأمن المدني في صلب هذه الخطة".