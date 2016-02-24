اشتباكات وحظر تجول في الموصل

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" وعبر مصادرها عن حدوث مواجهات واشتباكات في الموصل بين المواطنين وما يسمى بالشرطة الإسلامية لداعش، إلى الحدّ الذي دعا التنظيم إلى إعلان حظر التجول في المدينة.

وأفادت القيادة في بيان عاجل لها، ان "الاشتباكات حدثت بعد أن حاول المواطنون الخروج من الساحل الأيسر نتيجة ذعرهم من تصرفات الإرهابيين ومنع الأهالي من الخروج من المدينة، وهو ما أدى إلى حصول احتقان لدى الأهالي والاشتباك بالأيدي ورمي هذه العصابات بالحجارة".

وأضاف البيان الذي تابعته "العربية.نت" أن "ما تسمّى بالشرطة الإسلامية طاردت المواطنين واعتقلت عددا منهم وتمّ الاعتداء عليهم"، لافتا إلى أن "الأمر أثار سخط الأهالي وجعلهم يقومون بانتفاضة شعبية في ثلاثة مناطق من الموصل بالجانب الأيسر".

وأكّد البيان العاجل، على أن الاشتباكات مازالت مستمرة لحد الآن، ملقية الرعب في قلوب عصابات داعش الارهابية وقيامهم بفرض حضر التجول في الجانب الايسر ومحاصرة أحياء المدينة، بحسب البيان.