عمار الحكيم: أرسلنا استقالات وزرائنا إلى العبادي

أعلن رجل الدين الشيعي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن كتلته "ائتلاف المواطن" لا تهتم للمناصب والامتيازات على حد قوله، مؤكداً أنه أرسل اليوم رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي وفيها استقالات جميع وزراء كتلة المواطن النيابية.

الحكيم أضاف في البيان "لن نكون سبباً في إيقاف أي مشروع إصلاحي يُقوم بناء الدولة العراقية، ولهذا أصبحت استقالات وزرائنا رسمياً تحت تصرف العبادي"، معتبراً أن هذه الاستقالات ليست منفصلة عن مشروع إصلاح حقيقي وواضح وشفاف.

وطالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي أن تتوفر المعايير الواضحة للبدلاء، وتقوم الجهات السياسية المشاركة في الحكومة بتقديم البدلاء، وفقا للمواصفات التي يضعها رئيس مجلس الوزراء وأن لا يكون هناك استثناءات.

يذكر أن ائتلاف الحكيم حصل على كل من وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة، الى جانب مناصب سياسية أخرى في حكومة العبادي التي تشكلت في صيف 2014.