الصدر:إذا فشل العبادي بالإصلاحات فلا مكان له في الحكومة

أكد الناطق باسم مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) أن عدم تمكن رئيس الوزراء حيدر العبادي من التغيير والإصلاح قد لا يجد له مكانا في الحكومة.

وقال الشيخ صلاح العبيدي "إن مبادرة تحالف القوى العراقية والمواطن بتقديم استقالات عدد من وزرائهم خطوة مشجعة نحو حكومة التكنوقراط"، لافتا إلى أن "استقالة وزراء التيار الصدري أمر مفروغ منه".

وبين العبيدي أن "الكتل السياسية تتخوف من تشكيل حكومة تكنوقراط وفق ذهنية دولة القانون"، موضحا أن "مقتدى الصدر يحرص على تولي وزراء لا يحظون بتغطية من قبل الكتل السياسية".

وشدد الناطق باسم الصدر على أنه "في حالة عدم تمكّن رئيس الوزراء حيدر العبادي من التغيير والإصلاح قد لا يجد له مكانا في الحكومة، فالصدر فضل إعطاء فرصة للعبادي في إجراء الإصلاحات قبل المطالبة بتغييره، كونه تولى حكومة مليئة بمشاكل لم تكن من مسؤوليته"، كاشفا أن "هناك جهات عدة طلبت المشاركة مع التيار الصدري بتظاهرة الجمعة المليونية".