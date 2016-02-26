الجبوري: بغداد والقاهرة تواجهان الإرهاب

بحث رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبل الكفيلة بالقضاء على الإرهاب، فيما أكّد الطرفان على أن البلدين يتعرضان لذات الظروف ويبذلان جهودا كبيرة في هذه المواجهة.

وجاء ذلك في اللقاء الذي أجراه الجبوري مع السيسي على هامش مشاركته في مؤتمر برلمانات الدول العربية الذي تحتضنه القاهرة.

وذكر بيان لمكتب إعلام الجبوري، الجمعة، أن رئيس مجلس النواب التقى، أمس الخميس، الرئيس المصري، مشيرا الى أن "الطرفين اتفقا على أهمية العمل الجاد والتعاون بين كل الأطراف للحد من انتشار الفكر المتطرف والذي بات يهدد أمن وسلامة شعوب المنطقة، ومناقشة أطر التنسيق والتعاون في دحر قوى الإرهاب، خصوصا أن البلدين يتعرضان لذات الظروف ويبذلان جهودا كبيرا في هذه المواجهة".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، وكذلك توفير أجواء مناسبة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري وبما يحقق مصالح الدولتين".

ووصل الجبوري يوم الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مؤتمر برلمانات الدول العربية.