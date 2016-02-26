العراق.. الاستيلاء على محطة اتصالات داعشية في الجبال

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" عن ضبط معسكر كبير لتنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين، بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي، والاستيلاء على محطة اتصالات كاملة، ووثائق وهويات انتحاريين أجانب.



وقالت القيادة في بيان لها، ان " المعسكر ضبط في سلسلة جبال حمرين بعد الاشتباك مع الإرهابيين وقتل عدد منهم، والاستيلاء على عجلتين وعجلة اخرى كانت معدة للتفخيخ".



وأشار البيان الذي تابعته "العربية. نت" الى "احتواء المعسكر على معمل لتفخيخ العجلات وأكثر من ٥٠ عبوة ناسفة و١٠ احزمة ناسفة ومواد متفجرة حوالي ٢٠٠ كغم ومحطة اتصالات لاسلكية متكاملة"، مؤكّدا "الاستيلاء على حاسبات عدد ٢ تحتوي على معلومات ومجموعه من الوثائق الهويات للانتحارين منهم أجانب الجنسية، ومخازن للمواد التموينية الغذائية والطبية والاستيلاء على الآليات والوثائق والتجهيزات، ليتمّ بعدها تدمير المعسكر بالكامل".

