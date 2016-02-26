العراق.. عملية عسكرية واسعة لاستعادة الفلوجة

بدأت القوات المشتركة العراقية عملية عسكرية باتجاه الفلوجة (محافظة الأنبار) من ثلاثة محاور. وبحسب مراسل العربية، قامت القوات الأمنية بفرض حظر تجوال على عامرية الفلوجة مع انطلاق العملية العسكرية.

وقد تمكنت من تحرير قريتين ومنطقة البودعيج جنوبي القضاء، فيما قام تنظيم داعش بتفجير عشرات المنازل العائدة لعائلات تمكنت من الفرار من بطش التنظيم في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وقال مدير مركز شرطة عامرية الفلوجة المقدم عارف الجنابي، إن قوة من الجيش وشرطة العامرية وأفواج الطوارئ وأبناء العشائر وبمساندة طيران التحالف الدولي تمكنت من تحرير قريتي البو مناحي والبوهذال وثلاث تلال جنوبي الفلوجة.

كما أعلن الجمعة، عن مقتل واصابة تسعة مدنيين بقصف صاروخي وقذائف هاون نفذه تنظيم "داعش" على الناحية. وقال الجنابي في خبر أوردته السومرية إن "تنظيم داعش قصف منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، ناحية العامرية، 23كم جنوب الفلوجة، بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة سقطت على أماكن متفرقة من الناحية".

