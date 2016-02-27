الأنبار.. مقتل مسؤول داعش العسكري لمناطق جنوب الفلوجة

أكدت "قيادة العمليات المشتركة" مقتل ما يسمى "المسؤول العسكري" لمنطقة البودعيج جنوب مدينة الفلوجة.

وقال بيان مقتضب للقيادة، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية، واستنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، مكّنت قطعات الفرقة الثامنة من قتل الإرهابي مثنى حسين علاوي المكنى أبو وليد المسؤول العسكري لمنطقة البودعيج جنوب الفلوجة".

يذكر أن القوات الأمنية رفعت العلم العراقي فوق منطقة البودعيج، الخميس، بعد عملية نوعية شارك فيها الجيش العراقي وشرطة عامرية الفلوجة ومقاتلو العشائر وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي.