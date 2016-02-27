العبادي: أملنا أن نرى كتلا برلمانية عابرة للطائفية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على أنه لا يوجد خيار إلا بالتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، لأن "هذا التنوع الحاصل صفة أساسية يجب الاعتزاز بها والمحافظة عليها"، معربا عن أمله بأن تكون هناك كتلة برلمانية عابرة للطائفية والإثنية.

وأشار العبادي، في كلمة له بمؤتمر المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي في دعم عملية المصالحة الوطنية، إلى أن "الإرهاب حاول إثارة الأحقاد والتفرقة والتهجير والقتل وإلغاء الآخر ولكننا نواجه هذا الإرهاب ونحقق الانتصارات عليه"، رافضا "زج القوات الأمنية والعسكرية، التي أصبح مرحب بها في كل المناطق، بالصراعات والتجاذبات السياسية".

وجدّد رئيس الوزراء في الكلمة التي تابعتها "العربية.نت" مواصلة العمل بمحاربة الفساد، مبينا أنه "تمّ البدء حاليا بتطبيق مبدأ من أين لك هذا لمراقبة الكسب غير المشروع، مع أهمية أن لا يكون رؤساء الكتل فوق القانون، وإن فتح ملف محاربة الفساد يجب أن يشمل الجميع".

ولفت العبادي إلى "وجود العديد من الفاسدين الذين سرقوا العراق وهربوا أموال النظام البائد خارج العراق".