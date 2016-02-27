العراق.. اعتقال 700 مطلوب من نازحي صلاح الدين

كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عن مسار عمليات تحرير الأراضي المتبقية المستولى عليها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، في مناطق شمال الرمادي وغربها، موضحا أن المعارك القادمة ستكون في قضاء هيت وفي الموصل.

وأشار العبيدي في مؤتمر صحافي عقده في محافظة بابل، إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 700 مطلوب خلال تدقيق سجلات النازحين أثناء عودتهم إلى محافظة صلاح الدين".

وبين الوزير، حول الانتفاضة العشائرية التي شهدتها مناطق الفلوجة، أن "الحكومة ستستغل ظرف الانتفاضة للإسراع بعملية تحرير الفلوجة دعما للأهالي المنتفضين"، مؤكدا أن "أغلب الموجودين داخل المناطق التي تحتلها داعش هم أسرى لدى الإرهابيين".

يذكر أن العبيدي التقى يوم الخميس قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم عبدالله الجبوري، وناقش معه الاستحضارات والخطط المعدة لتحرير مدينة الموصل من داعش الإرهابي، مشددا على ضرورة المحافظة على البنى التحتية لمدينة الموصل وتأمين الممرات الآمنة للنازحين المدنيين، لاسيما أن معركة تحرير نينوى هي المعركة الأخيرة لتواجد الإرهاب.